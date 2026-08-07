70-jährige Geschichte Landfrauen Rhein-Lahn verbinden Generationen Mariam Nasiripour 07.08.2026, 18:00 Uhr

i Nach der verheerenden Flut im Ahrtal wurden viele helfende Hände benötigt. Und auch die Landfrauen Rhein-Lahn packten mit an und halfen, wo sie gebraucht wurden. Landfrauen Kreisverband Rhein-Lahn/Paul

Kuchen backen, Marmelade kochen, Stricken: Denkt man an die Landfrauen Rhein-Lahn kommen einem sofort diese Klischees in den Kopf. Dabei hat der Verband noch viel mehr zu bieten – und das nun schon seit 70 Jahren.

Die Landfrauen sind in der ländlichen Region für ihr leckeres Kuchenbuffet auf diversen Veranstaltungen und Festen bekannt. Doch die Landfrauen sind viel mehr als nur eine Gruppe von Frauen, die gerne backen. Wir haben mit der aktuellen Vorsitzenden der Landfrauen des Kreisverbands Rhein-Lahn, ihrer Stellvertreterin und der ehemaligen Vorsitzenden gesprochen.







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