Antwort von Verkehrsministerin Land hat Sanierung der L334 bei Wellmich auf dem Schirm 20.02.2025, 18:00 Uhr

i Unzählige Warnbaken säumen Streckenabschnitte entlang der L334 zwischen St. Goarshausen-Wellmich und Dahlheim. Auch das Land hat die Sanierung der Straße im Blick. Mira Zwick

Seit dem Unwetter 2016 wartet die L334 auf umfassende Sanierung – doch bürokratische Hürden verzögern den Baustart. Verkehrsministerin Daniela Schmitt bestätigt, dass die Sanierung der L334 kommen soll. Was bis zum Baustart noch alles passieren muss.

Die Unwetter im Juni 2016 hatten in der Region teils verheerende Folgen. Unter anderem schwoll der Wellmicher Bach entlang der L334 zwischen St. Goarshausen und Wellmich massiv an, was zu großen Schäden an der Straße und deren Unterbau sowie eine monatelange Sperrung der Strecke führte.

