Lammert: Bürokratieabbau muss vorangetrieben werden
Matthias Lammert tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) als Kandidat der CDU für den Landtag an.
Paul Schneider

CDU-Bewerber im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Matthias Lammert tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei CDU an.

