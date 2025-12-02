Sperrung wegen Tunnelarbeiten Lahntalbahn: Wann fahren Züge, wann Busse? Hans-Peter Günther 02.12.2025, 13:59 Uhr

i Bei einer Tunnelsanierung wie derzeit auf der Strecke der Lahntalbahn kommen auch Fräsen zum Einsatz. Diese Sanierung ist nur in nächtlichen Sperrpausen möglich. Am Morgen müssen die Gleise wieder frei sein für Züge. Busse sind daher in den Nachtstunden als Ersatz vorgesehen. Symbolfoto picture alliance/dpa/Wolfram Kastl. picture alliance / dpa

Tunnelsanierungen sind richtig und wichtig. Aber diese gehen meist zu Lasten der Bahnreisenden, die in den Zügen sitzen, welche durch diese Tunnel müssen. Bald stehen auf der Strecke der Lahntalbahn nächtliche Sperrungen an – Busse müssen her.

Wer nach dem Besuch eines Weihnachtsmarktes an den Abenden mit der Bahn durchs untere Lahntal fahren will, sollte täglich überprüfen, wann die letzten durchgehenden Züge fahren. Auf der Fahrt von Koblenz nach Diez und Limburg könnte bereits in Nassau ein Umstieg in den Bus erforderlich sein.







Artikel teilen

Artikel teilen