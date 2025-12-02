Lahntalbahn: Wann fahren Züge, wann Busse?

Tunnelsanierungen sind richtig und wichtig. Aber diese gehen meist zu Lasten der Bahnreisenden, die in den Zügen sitzen, welche durch diese Tunnel müssen. Bald stehen auf der Strecke der Lahntalbahn nächtliche Sperrungen an – Busse müssen her.
Lesezeit 2 Minuten
Wer nach dem Besuch eines Weihnachtsmarktes an den Abenden mit der Bahn durchs untere Lahntal fahren will, sollte täglich überprüfen, wann die letzten durchgehenden Züge fahren. Auf der Fahrt von Koblenz nach Diez und Limburg könnte bereits in Nassau ein Umstieg in den Bus erforderlich sein.