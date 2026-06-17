Bahnreisende auf der Lahntalstrecke müssen immer häufiger mit fehlenden Wagen und nicht funktionstüchtigen WCs klarkommen. Anfang Juli sollen drei Leihfahrzeuge dabei helfen, die Situation zu entspannen.
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Sehr negative Erfahrungen hat ein Reisender am Mittwoch, 10. Juni, auf der Lahntalbahn gemacht, der mit dem Regionalexpress RE 25 um 11.16 Uhr von Gießen nach Bad Ems gefahren ist. Der Hinweis „Mehrere Wagen fehlen“ ließ schon nicht Gutes erahnen. DB Regio hatte – wie in letzter Zeit eher die Regel, als die Ausnahme – nur einen kurzen Solo-Triebwagen der Baureihe 640 (Lint 27) bereitgestellt.