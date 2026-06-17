Mangelnde Kapazitäten
Lahntalbahn: „Gerammelt voller“ Zug sorgt für Frust 
Bereits ab Februar 2024 sorgten drei Talent-Triebwagen der Baureihe 644 bei der Lahn-Eifel-Bahn zeitweise für mehr Kapazität. Di
Bereits ab Februar 2024 sorgten drei Talent-Triebwagen der Baureihe 644 bei der Lahn-Eifel-Bahn zeitweise für mehr Kapazität. Die diesel-elektrisch angetriebenen Züge haben mehr Sitzplätze, je sechs Türen pro Seite und sollen ab Ende Juni zum Einsatz kommen.
Hans-Peter Günther

Bahnreisende auf der Lahntalstrecke müssen immer häufiger mit fehlenden Wagen und nicht funktionstüchtigen WCs klarkommen. Anfang Juli sollen drei Leihfahrzeuge dabei helfen, die Situation zu entspannen. 

Lesezeit 2 Minuten
Sehr negative Erfahrungen hat ein Reisender am Mittwoch, 10. Juni, auf der Lahntalbahn gemacht, der mit dem Regionalexpress RE 25 um 11.16 Uhr von Gießen nach Bad Ems gefahren ist. Der Hinweis „Mehrere Wagen fehlen“ ließ schon nicht Gutes erahnen. DB Regio hatte – wie in letzter Zeit eher die Regel, als die Ausnahme – nur einen kurzen Solo-Triebwagen der Baureihe 640 (Lint 27) bereitgestellt.

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