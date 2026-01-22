Arbeiten an Bahnverbindung Lahntalbahn: Erneuerung der Tunnel dauert an Hans-Peter Günther 22.01.2026, 17:00 Uhr

i Nach rund 20 Monaten ist das "Tilly von Cramberg" genannte Vortriebsportal neben dem Wasserkraftwerk wieder ans Tageslicht gekommen. Den erfolgreichen Durchschlag in der Nacht auf den 9. Januar konnte Tunnelpatin Gudrun Hoffmann aus dem Inneren des Tunnels miterleben. Hans-Peter Günther

An der Lahntalbahn werden zurzeit Tunnel erneuert. Nach rund 160 Jahren in Betrieb sind Ertüchtigungen und Erneuerungen dringen notwendig geworden.

Damit auch in Zukunft die Sicherheit des Zugverkehrs im Verlauf der Lahntalbahn aufrechterhalten werden kann, saniert und erneuert die Deutsche Bahn mehrere Eisenbahntunnel. Insgesamt 18 Tunnel mit einer Gesamtlänge von über 5900 Metern sind beim Bau der Strecke ab 1857 innerhalb weniger Jahre zwischen Nassau und Weilburg gebaut worden.







