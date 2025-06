Seit kurzer Zeit läuft der Bahnbetrieb auf der Lahntalbahn wieder durchgängig, aber unter Schwierigkeiten. Unter anderem wurde vergessen, die Vegetation an der Strecke zurückzuschneiden, die in der Betriebspause gewachsen ist.

Rhein-Lahn/Limburg. Bahnreisende scheinen der für den Regionalverkehr auf den Strecken nach Frankfurt und Koblenz zuständigen DB Regio inzwischen ziemlich gleichgültig zu sein, bemängeln Mitglieder des Fahrgastverbandes „Pro Bahn& Bus“. So fehlte seit Samstag und über das gesamte Pfingst-Wochenende zwischen Limburg und Frankfurt bei einer Zuggarnitur der Steuerwagen mit dem großen Mehrzweckabteil. Diese Garnitur gegen eine der zahlreichen funktionsfähigen Zugkompositionen zu tauschen, die an jedem Wochenende in Limburg abgestellt sind, kam offensichtlich niemand in den Sinn. Damit waren mobilitätseingeschränkte Reisende mit Rollstühlen von der Mitfahrt ausgeschlossen und keine Fahrradmitnahme möglich.

Auch auf dem rheinland-pfälzischen Abschnitt der Lahntalbahn bestanden erhebliche Probleme. Wer nach dem Ende der monatelangen Sperrung in Nassau auf einen reibungslosen Wiederbeginn gehofft hatte, sah sich enttäuscht. Der für die Infrastruktur an Gleisen und Stationen zuständigen DB InfraGO AG war ganz offensichtlich entgangen, dass sich zwischen Ende November 2024 und Anfang Juni 2025 neue kräftige Vegetation entwickeln kann, die in und neben den Gleisen wächst. Anscheinend gab es vor der Freigabe der Strecke keine Testfahrten mit Triebwagen, bei denen diese Mängel festgestellt und noch rechtzeitig vor der Betriebsaufnahme am frühen Mittwochmorgen (4. Juni) hätten beseitigt werden können. Fahrgäste berichteten über deutlich vernehmbare Geräusche der über Lack und Fenster kratzenden Äste.

Express erreichte nicht den Koblenzer Hauptbahnhof

Auch an den Folgetagen kam es zu zahlreichen Verspätungen zwischen 30 und 60 Minuten. Über die Gründe wurden weder das Zugpersonal noch die Reisenden informiert. Gerade in den Hauptverkehrszeiten sorgt der häufige Einsatz von Solo-Triebwagen der Baureihe 640 (Lint27) – mit der geringsten Kapazität für Fahrgäste und Räder – für drangvolle Enge. Am besonders aufkommensstarken Pfingstmontag waren diese „Mini-Züge“ sogar als RE25 zwischen Gießen und Koblenz im Einsatz – mit dem deutlichen „Warnhinweis“, dass keine Fahrradmitnahme möglich sei. Der Einsatz eines einzelnen Lint 27 verstößt jedoch gegen den geltenden Verkehrsvertrag mit den Aufgabenträgern, der Mindestkapazitäten vorschreibt.

Bereits seit Samstag vor Pfingsten erreichten die meisten Regionalexpress-Züge von Gießen (RE25) nicht mehr den Koblenzer Hauptbahnhof, sondern wendeten schon in Niederlahnstein. Aufgrund von Verspätungen wurden die angegebenen Anschluss-Verbindungen zur Rheingau-Linie (RB10) mehrfach verpasst und nur vereinzelt ein Ersatzverkehr mit Bussen angezeigt. Die bei allen Zugverbindungen der Linien RB23 und RE25 eingefügte „Vorankündigung!“, dass es vom 16. bis 19. Juni zwischen Gießen und Mayen Ost zu Bauarbeiten mit Fahrplanänderungen und Ausfällen käme und man sich frühzeitig informieren solle, führt lediglich zu einer Grafik mit fehlerhaften Routen, aber nicht den erwarteten Informationen.