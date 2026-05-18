Zweiwöchige Vollsperrung
Lahnstrecke: Verkehr über Feiertage stark eingeschränkt
Seit 150 Jahren stützt die Natursteinmauer den Hang unterhalb der L3020 zwischen Eschhofen und der ICE-Brücke. Die seit Jahren g
Seit 150 Jahren stützt die Natursteinmauer den Hang unterhalb der L3020 zwischen Eschhofen und der ICE-Brücke. Die seit Jahren geplante Sanierung und Vernetzung soll während einer zweiwöchigen Vollsperrung über Pfingsten und Fronleichnam erfolgen.
Hans-Peter Günther

Wegen der Sanierung einer mehr als 150 Jahre alten Natursteinmauer wird die Lahnstrecke zwischen Limburg und Eschhofen bald zwei Wochen gesperrt. Pendler müssen sich auf Einschränkungen einstellen – und das auch noch über Pfingsten und Fronleichnam.

Lesezeit 2 Minuten
Zu Beginn der Hauptsaison für Kanu- und Radtouren im Lahntal, die traditionell an Pfingsten und Fronleichnam beginnt, sperrt die DB aufgrund von Baumaßnahmen für 13 Tage die Lahnstrecke zwischen Limburg und Eschhofen. Von den Zugausfällen betroffen ist jedoch ein größerer Bereich: Auf der Lahnstrecke fahren zwischen Limburg und Aumenau keine Züge.

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