Wegen der Sanierung einer mehr als 150 Jahre alten Natursteinmauer wird die Lahnstrecke zwischen Limburg und Eschhofen bald zwei Wochen gesperrt. Pendler müssen sich auf Einschränkungen einstellen – und das auch noch über Pfingsten und Fronleichnam.

Zu Beginn der Hauptsaison für Kanu- und Radtouren im Lahntal, die traditionell an Pfingsten und Fronleichnam beginnt, sperrt die DB aufgrund von Baumaßnahmen für 13 Tage die Lahnstrecke zwischen Limburg und Eschhofen.

Von den Zugausfällen betroffen ist jedoch ein größerer Bereich: Auf der Lahnstrecke fahren zwischen Limburg und Aumenau keine Züge.