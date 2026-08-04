Nach Prozess am Amtsgericht Lahnstrecke: Übergriffe auf Bahnpersonal keine Seltenheit Daniel Rühle 04.08.2026, 16:00 Uhr

i Übergriffe auf Bahnpersonal sind auch auf der Lahnstrecke keine Seltenheit. Jens Büttner/dpa

Eine Szene 2025 auf der Lahnstrecke: Ein Ehepaar greift einen Bahnmitarbeiter an, da es seine Tochter ungerecht behandelt sah. Beide standen jüngst vor Gericht. Kommt so etwas häufiger vor, wollte unsere Zeitung von der Bundespolizei wissen?

Vor Kurzem wurde am Amtsgericht Diez ein Fall verhandelt, in welchem ein Ehepaar einen Schaffner der Deutschen Bahn auf der Lahnstrecke im Bereich Nassau drangsaliert hatte. Beide Ehepartner wurden verurteilt, erhielten Geld- beziehungsweise Bewährungsstrafen.







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