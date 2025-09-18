Nachwuchs gesucht: Auch die Freiwillige Feuerwehr in Lahnstein ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Um die Menschen neugierig zu machen, veranstaltet man einmal im Jahr mit viel Aufwand einen Tag der offenen Tür.
Lesezeit 2 Minuten
Hautnah erleben, was es bedeutet, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein: Am kommenden Sonntag, 21. September, feiert die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein ab 11 Uhr ihren traditionellen „Tag der offenen Tür“ in der Feuerwache Nord. Die Fahrzeughalle der Feuerwache Nord in der Didierstraße öffnet schon am Vorabend für Besucher: Der in der Region bekannte „DJ Franky“ lädt zum Dämmerschoppen, die Feuerwehr verspricht Partystimmung pur.