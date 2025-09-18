Tag der offenen Tür Lahnsteins Feuerwehr will zeigen, was sie drauf hat 18.09.2025, 12:00 Uhr

i Viel zu sehen und zu erleben gibt es am Sonntag beim Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Lahnstein. Michael Güls/Feuerwehr. Feuerwehr/Michael Güls

Nachwuchs gesucht: Auch die Freiwillige Feuerwehr in Lahnstein ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Um die Menschen neugierig zu machen, veranstaltet man einmal im Jahr mit viel Aufwand einen Tag der offenen Tür.

Hautnah erleben, was es bedeutet, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein: Am kommenden Sonntag, 21. September, feiert die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein ab 11 Uhr ihren traditionellen „Tag der offenen Tür“ in der Feuerwache Nord. Die Fahrzeughalle der Feuerwache Nord in der Didierstraße öffnet schon am Vorabend für Besucher: Der in der Region bekannte „DJ Franky“ lädt zum Dämmerschoppen, die Feuerwehr verspricht Partystimmung pur.







