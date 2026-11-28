Dem Engagement und Geld eines Lahnsteiner Kaufmanns ist der Aufbau des Hotel Rhein-Lahn zu verdanken. Nicht nur mit dem Hotel, sondern auch mit dem Kur- und Gesundheitsstandort im Stadtteil auf der Höhe verbinden viele Lahnsteiner Erinnerungen.
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Auch wenn es einige Besitzerwechsel gegeben hat, ist das Wyndham Garden in Lahnstein auf der Höhe eine Institution in der Region. Viele Geschichten und noch mehr Erinnerungen ranken sich rund um das Hotel, welches schon Dorint, Mercure und Best Western hieß.