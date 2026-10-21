Ein Wochenmarkt für Lahnstein – diesen Wunsch gibt es schon lange, nur hat sich bisher niemand die Mühe gemacht, einen solchen zu organisieren. Dies hat sich geändert. Und die Premiere im Schillerpark war vielversprechend.
Lesezeit 2 Minuten
Vallendar hat einen, Winningen auch, Arzbach ebenso – und nach Koblenz-Ehrenbreitstein radeln wöchentlich auch viele Lahnsteiner: Wochenmärkte liegen im Trend, die Menschen genießen einmal die Woche nach Feierabend die Möglichkeit zum Einkaufen und Verweilen.