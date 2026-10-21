Hunderte im Schillerpark Lahnsteiner Wochenmarkt: Premiere sehr gelungen Tobias Lui 21.10.2026, 12:00 Uhr

i Strahlten um die Wette, denn die Premiere des Abendmarktes in Lahnstein, war gelungen (von links) Christoph Noack und Ralf Henrich. Tobias Lui

Ein Wochenmarkt für Lahnstein – diesen Wunsch gibt es schon lange, nur hat sich bisher niemand die Mühe gemacht, einen solchen zu organisieren. Dies hat sich geändert. Und die Premiere im Schillerpark war vielversprechend.

Vallendar hat einen, Winningen auch, Arzbach ebenso – und nach Koblenz-Ehrenbreitstein radeln wöchentlich auch viele Lahnsteiner: Wochenmärkte liegen im Trend, die Menschen genießen einmal die Woche nach Feierabend die Möglichkeit zum Einkaufen und Verweilen.







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