An der als Bundeswasserstraße genutzten Lahn garantieren Wehranlagen eine feste Mindesttiefe für die Freizeitschifffahrt. Zudem dienen sie der Stromerzeugung aus Wasserkraft. Auch in Lahnstein. Das dortige Wehr wird saniert.
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Im kommenden Jahr feiert sie den 70. Geburtstag: Die Wehranlage Lahnstein an der Mündung der Lahn in den Rhein wurde im Jahr 1957 erbaut. Aktuell wird sie für rund 5 Millionen Euro saniert. Eine dringend notwendige Investition, um das Wehr auch die kommenden Jahrzehnte einsatzfähig zu halten.