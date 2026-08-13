Lahnstein, Deine Baustellen
Lahnsteiner Wehr wird fit für die Zukunft gemacht
Die Wehranlage Lahnstein an der Mündung der Lahn in den Rhein wurde im Jahr 1957 erbaut.
Die Wehranlage Lahnstein an der Mündung der Lahn in den Rhein wurde im Jahr 1957 erbaut.
Tobias Lui

An der als Bundeswasserstraße genutzten Lahn garantieren Wehranlagen eine feste Mindesttiefe für die Freizeitschifffahrt. Zudem dienen sie der Stromerzeugung aus Wasserkraft. Auch in Lahnstein. Das dortige Wehr wird saniert.

Lesezeit 2 Minuten
Im kommenden Jahr feiert sie den 70. Geburtstag: Die Wehranlage Lahnstein an der Mündung der Lahn in den Rhein wurde im Jahr 1957 erbaut. Aktuell wird sie für rund 5 Millionen Euro saniert. Eine dringend notwendige Investition, um das Wehr auch die kommenden Jahrzehnte einsatzfähig zu halten.
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