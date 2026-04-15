Das Linksabbiegen am Hügel in der Sebastianusstraße ist seit einigen Tagen verboten. „Flickschusterei“, kritisieren die Lahnsteiner Grünen und fordern einen Runden Tisch, bei dem über alle Probleme des aktuellen Verkehrskonzepts gesprochen wird.
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. In der Mai-Sitzung des Lahnsteiner Stadtrats geht es auch um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Nach einem Vergleich vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht (wir berichteten), wandert der Tagesordnungspunkt „Beteiligung des Stadtrats an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung.