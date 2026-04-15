Antrag für Stadtrat
Lahnsteiner Verkehr: Auch Grüne wollen Runden Tisch
Nachgebessert, aber noch immer nicht gut: Am Hügel in der Sebastianusstraße ist das Linksabbiegen verboten. Doch was machen Fah
Nachgebessert, aber noch immer nicht gut: Am Hügel in der Sebastianusstraße ist das Linksabbiegen verboten. Doch was machen Fahrradfahrer?
Tobias Lui

Das Linksabbiegen am Hügel in der Sebastianusstraße ist seit einigen Tagen verboten. „Flickschusterei“, kritisieren die Lahnsteiner Grünen und fordern einen Runden Tisch, bei dem über alle Probleme des aktuellen Verkehrskonzepts gesprochen wird.

Lesezeit 2 Minuten
. In der Mai-Sitzung des Lahnsteiner Stadtrats geht es auch um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Nach einem Vergleich vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht (wir berichteten), wandert der Tagesordnungspunkt „Beteiligung des Stadtrats an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung.

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Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

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