„Oma, es ist etwas Schreckliches passiert.“ So oder so ähnlich beginnen viele Schockanrufe. Gerade ältere Menschen geraten häufig ins Visier von Betrügern. Wie die Sicherheitsberater im Rhein-Lahn-Kreis dagegen vorgehen wollen.
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Unglaublich, aber wahr: „Der Enkeltrick funktioniert immer noch“, weiß Bettina Bernard. Die 56-jährige pensionierte Berufssoldatin aus Lahnstein ist eine der zwölf aktiven Sicherheitsberater und -beraterinnen im Rhein-Lahn-Kreis. Sie ist vorbeugend und aufklärend gegen Betrug und Kriminalität tätig.