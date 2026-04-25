Gefährliche Betrugsmasche Lahnsteiner Sicherheitsberaterin warnt vor Enkeltrick Christine Vary 25.04.2026, 16:00 Uhr

i Sicherheitsberaterin Bettina Bernard (rechts) und Uschi Rustler vom Seniorenbüro "Die Brücke" wollen Senioren sensibilisieren und aufklären. In vielen Bereichen haben es Betrüger auf ältere Menschen abgesehen. Christine Vary

„Oma, es ist etwas Schreckliches passiert.“ So oder so ähnlich beginnen viele Schockanrufe. Gerade ältere Menschen geraten häufig ins Visier von Betrügern. Wie die Sicherheitsberater im Rhein-Lahn-Kreis dagegen vorgehen wollen.

Unglaublich, aber wahr: „Der Enkeltrick funktioniert immer noch“, weiß Bettina Bernard. Die 56-jährige pensionierte Berufssoldatin aus Lahnstein ist eine der zwölf aktiven Sicherheitsberater und -beraterinnen im Rhein-Lahn-Kreis. Sie ist vorbeugend und aufklärend gegen Betrug und Kriminalität tätig.







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