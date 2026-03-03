Aus wie vielen Ringen besteht ein Kettenhemd? Und warum rochen nur junge und unerfahrene Ritter im Mittelalter gut? Diese Fragen beantwortete nun der Burgvogt der Marksburg, Michael Kirchschlager, als Raubritter Michael für Lahnsteiner Schüler.
So mucksmäuschenstill, wie es heute im Mehrzweckraum der Lahnsteiner Stadtbücherei ist, dürfte es im Klassenzimmer eher selten zugehen. Gebannt lauschen 50 Kinder den Worten des martialischen Typs da vorne, hängen an seinen Lippen, fiebern mit.