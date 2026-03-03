Burgvogt bringt Abwechslung Lahnsteiner Schüler erleben das Mittelalter hautnah Ulrike Bletzer 03.03.2026, 16:00 Uhr

i Auf die richtige Ausrüstung kommt es an: Raubritter Michael und seine beiden Knappen Sham (links) und Meriam. Spielerisch bringt der Burgvogt der Marksburg, Michael Kirchschlager, Kindern in Lahnstein einiges über das Mittelalter bei. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Aus wie vielen Ringen besteht ein Kettenhemd? Und warum rochen nur junge und unerfahrene Ritter im Mittelalter gut? Diese Fragen beantwortete nun der Burgvogt der Marksburg, Michael Kirchschlager, als Raubritter Michael für Lahnsteiner Schüler.

So mucksmäuschenstill, wie es heute im Mehrzweckraum der Lahnsteiner Stadtbücherei ist, dürfte es im Klassenzimmer eher selten zugehen. Gebannt lauschen 50 Kinder den Worten des martialischen Typs da vorne, hängen an seinen Lippen, fiebern mit.







Artikel teilen

Artikel teilen