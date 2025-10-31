Pilgertour nach Rom Lahnsteiner Schüler beeindruckt von der Heiligen Stadt 31.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Pilgergruppe vor der Kirche Il Gesu. Matthias Gibbert

Die heilige Stadt der Katholiken ist Rom, Jahr für Jahr pilgern Millionen Menschen in die italienische Metropole. In den Herbstferien machten sich Lahnsteiner Schüler auf den Weg. Und kamen begeistert zurück.

Sie sind eine internationale Jugendbewegung, die seit Jahrzehnten eng mit dem Lahnsteiner Johannesgymnasium verbunden ist. Die Rede ist von der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL). Am „Johnny“ als feste schulische Gruppierung verankert, bietet diese neben regelmäßigen Gruppenstunden auch Ausflüge an – zum Beispiel nach Rom.







