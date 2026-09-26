Nach Aus der Stadthalle Lahnsteiner Musikszene: Drei Konzerte stehen an Tobias Lui 26.09.2026, 06:00 Uhr

i Zum großen Jahresabschluss kommt schließlich am Dienstag, 15. Dezember, die Big Band der Bundeswehr in die Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht das Ensemble für musikalische Spitzenklasse. Thomas Frey/dpa

Die Mittelrheinhalle in Andernach, die Kongresshalle in Vallendar, das Wyndham Garden in Lahnstein und die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz: In diese Spielstätten weicht die Lahnsteiner Musikszene bei ihren nächsten Veranstaltungen aus.

Die Schließung der Stadthalle in Lahnstein hat nicht nur die Karnevalisten vor Probleme gestellt. Auch die Lahnsteiner Musikszene, die seit Jahrzehnten für musikalische Highlights am Rhein-Lahn-Eck steht, musste für gleich mehrere Veranstaltungen Ausweichspielorte finden.







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