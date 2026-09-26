Nach Aus der Stadthalle
Lahnsteiner Musikszene: Drei Konzerte stehen an
Zum großen Jahresabschluss kommt schließlich am Dienstag, 15. Dezember, die Big Band der Bundeswehr in die Rhein-Mosel-Halle Kob
Zum großen Jahresabschluss kommt schließlich am Dienstag, 15. Dezember, die Big Band der Bundeswehr in die Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht das Ensemble für musikalische Spitzenklasse.
Thomas Frey/dpa

Die Mittelrheinhalle in Andernach, die Kongresshalle in Vallendar, das Wyndham Garden in Lahnstein und die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz: In diese Spielstätten weicht die Lahnsteiner Musikszene bei ihren nächsten Veranstaltungen aus.

Lesezeit 2 Minuten
Die Schließung der Stadthalle in Lahnstein hat nicht nur die Karnevalisten vor Probleme gestellt. Auch die Lahnsteiner Musikszene, die seit Jahrzehnten für musikalische Highlights am Rhein-Lahn-Eck steht, musste für gleich mehrere Veranstaltungen Ausweichspielorte finden.
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