Abfallproblem wird schlimmer Lahnsteiner Müll wird jetzt Thema im Kreis Marta Fröhlich 07.02.2026, 06:00 Uhr

i Es sieht ganz schön wild aus rund um die Mülltonnen des Hauses in der Braubacher Straße, welches immer wieder den Unmut der Nachbarschaft hervorruft. Tobias Lui

Seit Wochen und Monaten stapelt sich der Müll im Wohnblock in der Braubacher Straße. Die Tonnen quillen über, Sperrmüll wird abgeladen. Eine Lösung schien es bisher nicht zu geben. Nun soll ein Antrag der CDU im Kreis das Thema voranbringen.

Das Müllproblem vor einem Mehrfamilienhaus in der Braubacher Straße in Oberlahnstein sorgt weiter für Aufregung in der Bevölkerung: Nachbarn berichten von heillos überfüllten Mülltonnen, von Bewohnern, denen Mülltrennung fremd ist, und von Ruhestörungen.







