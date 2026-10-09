Schäferhundeverein Lahnsteiner ist bei Weltmeisterschaft dabei Tobias Lui 09.10.2026, 12:00 Uhr

i Vertreten Lahnstein derzeit bei der Weltmeisterschaft: Bernd Hartmann mit seiner selbst gezogenen Deutschen Schäferhündin „Ebby vom schwarzen Omen“. Tatjana Müller

Die Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde ist der internationale Dachverband für nationale Vereine des Deutschen Schäferhundes. Deren Lahnsteiner Ortsgruppe hat derzeit einen besonderen Grund, bei der WM in Slowenien mitzufiebern.

Die Ortsgruppe Lahnstein des Vereins für Deutsche Schäferhunde (WUSV) freut sich über einen großen internationalen Erfolg: Denn Vereinsmitglied Bernd Hartmann startet derzeit mit seiner selbst gezogenen Deutschen Schäferhündin „Ebby vom schwarzen Omen“ auf der WUSV-Weltmeisterschaft.







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