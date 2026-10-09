Schäferhundeverein
Lahnsteiner ist bei Weltmeisterschaft dabei
Vertreten Lahnstein derzeit bei der Weltmeisterschaft: Bernd Hartmann mit seiner selbst gezogenen Deutschen Schäferhündin „Ebby
Vertreten Lahnstein derzeit bei der Weltmeisterschaft: Bernd Hartmann mit seiner selbst gezogenen Deutschen Schäferhündin „Ebby vom schwarzen Omen“.
Tatjana Müller

Die Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde ist der internationale Dachverband für nationale Vereine des Deutschen Schäferhundes. Deren Lahnsteiner Ortsgruppe hat derzeit einen besonderen Grund, bei der WM in Slowenien mitzufiebern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgruppe Lahnstein des Vereins für Deutsche Schäferhunde (WUSV) freut sich über einen großen internationalen Erfolg: Denn Vereinsmitglied Bernd Hartmann startet derzeit mit seiner selbst gezogenen Deutschen Schäferhündin „Ebby vom schwarzen Omen“ auf der WUSV-Weltmeisterschaft.
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