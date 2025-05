Einen gelungenen Neustart feierte die Arbeitsgemeinschaft Eine-Welt in Lahnstein: Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten in der Adolfstraße. Der Vorsitzende Hans Rothenbücher und sein Team hatten das alte Ladenlokal in der Frühmesserstraße nach sage und schreibe 34 Jahren aufgeben müssen (wir berichteten), das neue Zuhause liegt nicht weit entfernt. Entsprechend glücklich empfingen Rothenbücher und Team nun die Gäste zur feierlichen Neueröffnung, darunter Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert, den ehemaligen Bürgermeister Adalbert Dornbusch und Pfarrer Armin Sturm.

„Ich bin wirklich dankbar und erleichtert, dass der Umzug innerhalb weniger Tage so reibungslos geklappt hat“, sagte der Vorsitzende und verteilte Lob an das gesamte Ladenteam: Diese habe nicht nur einen Großteil der Waren persönlich vom alten Laden in den neuen gebracht, sondern auch die Gestaltung der neuen Räumlichkeiten übernommen.

Viel Lob für die ehrenamtlichen Mitarbeiter

Man blicke nun sehr positiv in die Zukunft, versicherte Rothenbücher. „Und natürlich hoffen wir, dass auch der neue Standort von der Kundschaft angenommen wird, schließlich wollen wir den Handel mit fair gehandelten Waren in Lahnstein weiter vorantreiben.“ Bernhard Kilbinger, der den Eine-Welt-Laden organisatorisch betreut, fand ebenfalls lobende Worte für die Mitarbeiter, „die mit großem Organisationstalent den Umzug vorbereitet haben“. Kilbinger erwähnte auch, mit welch großem Einsatz das gesamte Ladenteam an sechs Tagen die Woche unterwegs sei, um fairen Handel in Lahnstein voranzutreiben. „An die 1000 Arbeitsstunden im Jahr kommen zusammen – und dies alles ehrenamtlich“, lobte er.

Kilbinger stellte den Gästen an der neu gestalteten Wand einige Produkte vor, die zu den umsatzstärksten gehören. Dazu gehört Kaffee, von dem es im Lahnsteiner Eine-Welt-Laden gleich 19 Sorten gibt, aber auch Tee (25 Sorten) – und Schokolade, von denen die Arbeitsgemeinschaft 17 Sorten im Angebot hat. „Da müsste für jeden Geschmack etwas dabei sein“, findet nicht nur Kilbinger.

Stadt bestückt ihre Präsentkörbe mit Waren aus dem Eine-Welt-Laden

Dieser informierte auch über die Hintergründe des Fairen Handels. So seien die Preise der Produkte natürlich etwas teurer, doch dieses Geld komme den Produzenten zugute, beispielsweise Kleinbauern in den Herkunftsländern. „Diese bieten die Waren in Bioqualität an und können dank des höheren Preises ihre eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern“, so Kilbinger.

Oberbürgermeister Lennart Siefert zeigte sich froh und erleichtert, dass der Eine-Welt-Laden seine Tätigkeit in Lahnstein fortsetzen könne. „Die Stadt wird weiterhin großer Förderer des Fairen Handels sein und Produkte aus dem Laden beziehen.“ Dazu gehören auch die beliebten Präsentkörbe, welche die Stadt an Jubilare verschenkt und durch Produkte aus dem Eine-Welt-Sortiment bestückt.

Gelungenes musikalisches Begleitprogramm

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungsfeier von Gaby Auras, Manfred Heilscher und Gernot Schauren, die mit einfühlsamen Instrumental- und Gesangsbeiträgen französische und lateinamerikanische Stücke aufführten. Zum Schluss nutzten die Besucher die Gelegenheit, sich in Ruhe die Produkte im Laden anzusehen – und füllten zur Freude von Kassiererin Brunhilde Knöll ordentlich die Kasse.