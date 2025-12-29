Lahnsteiner Chemieriese baut Personal ab

Weihnachten, Zeit der Ruhe und Besinnung, aber auch Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir haben bei einigen großen Arbeitgebern aus der Industrie in Lahnstein nachgehört. Den Auftakt macht Zschimmer & Schwarz. Die Aussichten dort sind eher mäßig.
Zuletzt sorgte ein großer Feuerwehreinsatz auf dem Werksgelände für Schlagzeilen – nicht weiter ungewöhnlich für eine Firma, in der mit gefährlichen Chemikalien gearbeitet wird. Doch auch sonst ist die Situation bei Zschimmer & Schwarz (Z&S) in Lahnstein durchaus angespannt, wie unsere Zeitung erfahren hat.