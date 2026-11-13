Alternativen zur Ringlösung in Lahnstein fordern die Sprecher einer Bürgerinitiative. Doch bis zur Buga wird die Hochstraße saniert. Geht es nach der BI, sollen Verwaltung, Planer und Bürger Alternativen finden – für jetzt und danach.
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2152 Unterschriften hat die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ in Lahnstein in einem Bürgerbegehren gesammelt, man fordert die Aufhebung eines Ratsbeschlusses und die Rückkehr zur ursprünglichen Fahrtrichtung der Adolfstraße. Sollte der Stadtrat dies ablehnen, strebt man einen Bürgerentscheid an.