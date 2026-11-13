Alternativen zur Ringlösung 
Lahnsteiner Bürgerinitiative sucht den Königsweg
Gerade Anwohner von Ostallee, Nordalle und Sebastianusstraße fühlen sich von der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein bena
Gerade Anwohner von Ostallee, Nordalle und Sebastianusstraße fühlen sich von der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein benachteiligt.
Tobias Lui

Alternativen zur Ringlösung in Lahnstein fordern die Sprecher einer Bürgerinitiative. Doch bis zur Buga wird die Hochstraße saniert. Geht es nach der BI, sollen Verwaltung, Planer und Bürger Alternativen finden – für jetzt und danach.

Lesezeit 3 Minuten
2152 Unterschriften hat die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ in Lahnstein in einem Bürgerbegehren gesammelt, man fordert die Aufhebung eines Ratsbeschlusses und die Rückkehr zur ursprünglichen Fahrtrichtung der Adolfstraße. Sollte der Stadtrat dies ablehnen, strebt man einen Bürgerentscheid an.
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