Infoabend in der Stadthalle
Lahnsteiner Bürger interessieren sich für Wärmeplanung
Nach dem offiziellen Teil der Infoveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung in Lahnstein gab es Gelegenheit zur individuellen Beratung.
Ulrike Bletzer.

Kommunale Wärmeplanung: Was ist das eigentlich und was spielt da mit rein? Etwa 70 Lahnsteiner wissen es nun ein wenig besser. Interessiert verfolgten sie eine Infoveranstaltung in der Stadthalle – und erfuhren, was das für sie bedeutet.

Lesezeit 4 Minuten
Das Interesse ist groß – das zeigten die geschätzt 60 bis 70 Teilnehmer, die Bürgermeister Johannes Lauer in Vertretung des erkrankten OBs Lennart Siefert zur zweiten Bürgerinfoveranstaltung in Sachen „Kommunale Wärmeplanung Lahnstein“ in der Stadthalle begrüßte.

Energie

