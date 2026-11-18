Bierkonsum im Rückgang Lahnsteiner Brauerei sucht den Weg aus der Krise Tobias Lui 18.11.2026, 18:00 Uhr

i Wegen hoher Energiekosten und einem veränderten Freizeitverhalten der Menschen hat die Lahnsteiner Brauerei mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Tobias Lui

Die Lahnsteiner Brauerei stellt rund 50 verschiedene Produkte her, darunter klassische Biere sowie Craftbiere und Spezialitäten wie etwa ein regionales Kirschbier. Doch wirtschaftlich hat die kleine Brauerei in der Sandgasse so ihre Probleme.

Nach dem Victoriabrunnen, der Ende des Jahres seine Abfüllanlage schließt, hat ein weiterer Lahnsteiner Traditionsbetrieb mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen – und die ähneln sich: Denn auch die Lahnsteiner Brauerei leidet unter den hohen Energiekosten in Deutschland, außerdem sorgen ein verändertes Freizeitverhalten der Menschen und eine Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Absatzprobleme.







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