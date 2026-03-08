Landtag goes BBS
Lahnsteiner Berufsschüler gegen Null-Bock-Mentalität
Wieso Krieg?? Diese beiden BBS-Schülerinnen griffen eine Frage auf, die sich viele Menschen nicht nur angesichts der Situation im Nahen Osten stellen.
Ulrike Bletzer

Der Landtag zu Besuch bei der Berufsbildenden Schule Lahnstein: Drei Tage lang wurden gemeinsam verschiedene Workshops unter anderem zu den Themen Landespolitik, Europäische Union, Antisemitismus und zu politischen Graffitis auf die Beine gestellt.

Lesezeit 3 Minuten
Hab ich keinen Bock drauf! Ist mir doch egal! Die Politiker machen doch eh alle, was sie wollen! Oder etwa doch nicht? In der Berufsbildenden Schule Lahnstein jedenfalls ist von Null-Bock-Mentalität wenig bis gar nichts zu spüren, als das Projekt „Landtag goes BBS“ dort Station macht.

