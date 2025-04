Die lange Schulzeit ist zu Ende. Am Johannes-Gymnasium in Lahnstein haben 88 junge Frauen und Männer ihre Abiturzeugnisse erhalten. Zum Abschied fand Schulleiter Rudolf Loch hoffnungsvolle Worte.

Glücklich, nachdenklich, etwas wehmütig – all das spiegelte sich auf den Gesichtern der 88 jungen Frauen und Männer, die mit einem Gottesdienst den allerletzten Tag ihrer Schullaufbahn am Johannes-Gymnasium Lahnstein begannen. „Es war unendlich schön, aber jetzt sind wir bereit. Wir wissen, was Gemeinschaft bedeutet und wie man zusammenhält “, hatte die Abiturientin Line Franz in ihrem Poetry-Slam formuliert und damit schon den großen Zusammenhalt dieser Stufe betont. Und sie gab ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit auf den Weg: „Nimm Dir Zeit, sieh genau hin, in dir steckt doch so viel mehr drin. Eine Kraft, die leuchtet und Wege zeigt.“

Dieser Zusammenhalt, das wohlwollende, empathische Miteinander hatte die Abiturientinnen und Abiturienten durch die drei Jahre der Oberstufe getragen, hatte wunderbare Fahrten, Events und Begegnungen ermöglicht, zu Höchstleistungen angespornt. Und so standen in allen Reden trotz eines Abiturdurchschnitts von 2,1 nicht die Noten im Vordergrund, sondern mehr das soziale Engagement und, wie Annika Esch als Vertreterin der Abiturientia ausführte, „der Reichtum an Erfahrungen und guten Eigenschaften, die uns im Leben weiterbringen können“.

„Wer seinem Mitmenschen mit Liebe begegnet, wird zum Hoffnungsträger für die Welt.“

Schulleiter Rudolf Loch in seinen Worten an die Absolventen.

Für Schulleiter Rudolf Loch sind „Glaube, Hoffnung und Liebe“ eben jene Eigenschaften oder Tugenden, die ein gelingendes Leben ausmachen: „Wer seinem Mitmenschen mit Liebe begegnet, wird zum Hoffnungsträger für die Welt (Papst Franziskus)“. Hoffnung wiederum bedeute die Bereitschaft, mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten dazu beizutragen, dass das „Maß des Lebens immer voller wird“. Und wer glaubt, kann loslassen, Dinge freigeben und Rücksicht nehmen auf andere und unsere wunderbare Erde.

Das gute Miteinander und das große Maß an Engagement unterstrichen immer wieder auch die Laudatoren bei der Vergabe der Preise: Das Kollegium zeichnete Leander Richter für das beste Abitur aus (1,0 mit 880 Punkten), den Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt Line Franz (1,0). Für ihr besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft zeichnete der Ehemaligenverein Dana Raue aus, die religiöse und soziale Einstellung von Frederike Reinhardt (1,0) war genauso preiswürdig wie das Engagement von Annika Weyerhäuser im musikalischen Bereich. „Und nun, macht euch auf die Socken! Macht die Welt bunter, farbiger, gerechter und – menschlicher! Denn ihr sollt leuchten wie die Himmelslichter in der Welt.“ Nach Zeugnisvergabe und Sektempfang rundeten der traditionelle Kulturabend und ein rauschender Abiball die Feierlichkeiten ab. red

Das sind die Abiturientia 2025

Das Abitur am Johannes-Gymnasium Lahnstein haben bestanden: Joyce Abrat (Lahnstein), Nurin Ali (Lahnstein), Fynn Arlt (Bendorf), Marie Becker (Lahnstein), Henning Binder (Hillscheid), Marc Bläße (Neuwied), Dea Blum (Lahnstein), Emil Böhm (Osterspai), Anieke Boomgarden (Koblenz) , Sudenaz Borak (Lahnstein), Joel Bucior (Hillscheid), Moritz Carbach (Miehlen), Tuanna Demirci (Lahnstein), Jonathan Dümler (Neuwied), Viktoria Eberle (Weitersburg), Chelsea Emeka (Koblenz), Linus Engel (Lahnstein), Joline Engelbrecht (Kadenbach), Annika Esch (Neuwied), Rouven Fix (Lahnstein), Line Franz (Siershahn), Sophie Galler (Bendorf), Kirsten Gläßer (Montabaur), Jodie Göbel (Arzbach), Philip Grämer (Koblenz), Leonie Grebel (Lahnstein), Leon Grünewald (Osterspai), Sarah Güllering (Kestert), Lukas Günther (Hillscheid), Mia Guschel (Lahnstein), Ricarda Haupt (Dachsenhausen), Peter Herschbach (Neuwied), Anna-Sophie Hornung (Singhofen), Joana Hülpert (Osterspai), Jule Hümmerich (Braubach), Leon Hunsdorf (Lahnstein), Julius Johanny (Koblenz), Julian Kaiser (Koblenz), Ole Kamphuis (Bad Ems), Lorenz Keßler (Koblenz), Kjell Kimmel (Lahnstein), Luzia Knoche (Lahnstein), Lisa Marie Knopp (Lahnstein), Julian Köhler (Dachsenhausen), Maximilien Köth (Weitersburg), Katharina Kröll (Koblenz), Dennis Kron (Lahnstein), Viktoria Kronhart (Lahnstein), Daniel Kunz (Kamp-Bornhofen), Noah Lindner (Koblenz), Philine Loch (Koblenz), Veronika Maul (Koblenz), Tristan Mühlheim (Geisig), Elias Müller (Kamp-Bornhofen), Tim Bennett Müller (Neuwied), Julia Pawlik (Montabaur), Julia Plura (Bendorf), Franca Poser (Osterspai), Johanna Potthast (Neuwied), Max Prusseit (Kamp-Bornhofen), Lena Querbach (Kamp-Bornhofen), Dana Raue (Lahnstein), Romeo Rehmann (Koblenz), Frederike Reinhardt (Koblenz), Leander Richter (Koblenz), Lea Schaaf (Dachsenhausen), Johanna Schäper (Lahnstein), Anton Schmitt (Lahnstein), Johanna Schmitt (Koblenz), Marie Schreivogel (Lahnstein), Lena Schröder (Frücht), Letizia Schultz (Becheln), Sophia Schwaab (Koblenz), Lina-Marie Seifer (Koblenz), Konstantin Steinhauer (Lahnstein), Johanna Strödter (Helferskirchen), Linus Stumpe (Fachbach), Maxiliam Tarasow (Koblenz), Lova Thies (Osterspai), Ema Tonga (Lahnstein), Linh Chi Trân (Nastätten), Maleen Venzke (Lahnstein), Anne Marlen Weiler (Koblenz), Mila Weinig (Lahnstein), Annika Weyerhäuser (Braubach), Fabienne Willrich (Kadenbach), Stella Zöller (Lautert), Max Zuev (Koblenz).