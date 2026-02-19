Fehlende Parkgebührenordnung Lahnstein zieht erste Konsequenz aus Park-Desaster Mira Zwick 19.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Ticketautomaten in Lahnstein sind nun außer Betrieb, wie hier in der Ostallee in Oberlahnstein Hilko Röttgers

In Lahnstein wurden über Jahre Parkgebühren erhoben – nun steht die rechtliche Grundlage infrage. Eine Anfrage im Stadtrat bringt Zweifel ans Licht. Erste Maßnahmen der Stadt sorgen bereits für spürbare Veränderungen. Was aktuell für Autofahrer gilt.

Seit Jahrzehnten werden in Lahnstein Parkgebühren erhoben. Doch scheinbar fehlt dazu die Rechtsgrundlage, wie eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zuletzt vermuten ließ und die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigte. Nun hat die Stadtverwaltung erste Konsequenzen gezogen: Aktuell sind alle Ticketautomaten im Stadtgebiet außer Betrieb, wie die Pressestelle auf Nachfrage bestätigt.







