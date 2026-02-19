Fehlende Parkgebührenordnung
Lahnstein zieht erste Konsequenz aus Park-Desaster
Die Ticketautomaten in Lahnstein sind nun außer Betrieb, wie hier in der Ostallee in Oberlahnstein
Hilko Röttgers

In Lahnstein wurden über Jahre Parkgebühren erhoben – nun steht die rechtliche Grundlage infrage. Eine Anfrage im Stadtrat bringt Zweifel ans Licht. Erste Maßnahmen der Stadt sorgen bereits für spürbare Veränderungen. Was aktuell für Autofahrer gilt.

Lesezeit 1 Minute
Seit Jahrzehnten werden in Lahnstein Parkgebühren erhoben. Doch scheinbar fehlt dazu die Rechtsgrundlage, wie eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zuletzt vermuten ließ und die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigte. Nun hat die Stadtverwaltung erste Konsequenzen gezogen: Aktuell sind alle Ticketautomaten im Stadtgebiet außer Betrieb, wie die Pressestelle auf Nachfrage bestätigt.

