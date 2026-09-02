Debatte um Walnussallee
Lahnstein wollte einst keine neue Baumschutzsatzung 
Während in Lahnstein die Baumschutzsatzung vor Jahren abgeschafft wurde, debattiert Koblenz über ihre erneute Einführung.
Während in Lahnstein die Baumschutzsatzung vor Jahren abgeschafft wurde, debattiert Koblenz über ihre erneute Einführung.
Alexej Zepik

Lahnsteins Bürger kämpfen weiter um den Erhalt ihrer Walnussallee in Niederlahnstein. 81 Bäume könnten einem Radwegausbau weichen. Eine Baumschutzsatzung könnte die Bäume schützen. Doch die gibt es in Lahnstein nicht – mehr.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die Stadt Lahnstein Pläne für einen kombinierten Rad- und Fußweg veröffentlicht hatte, entbrannte eine Diskussion um mögliche Baumfällungen in der betroffenen Rheinallee in Niederlahnstein. Der Ruf nach einer Baumschutzsatzung wird gerade wieder lauter, zumal das Thema nebenan im Koblenz abermals aktuell ist.
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