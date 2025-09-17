28 Einsatzkräfte vor Ort Lahnstein: Wohnwagen und Wohnmobil brennen aus 17.09.2025, 12:45 Uhr

i In Niederlahnstein brannten ein Wohnmobil und ein Wohnwagen aus. Sascha Lauer/Feuerwehr Lahnstein. Feuerwehr Lahnstein/Sascha Lauer

Eine gewaltige Rauchwolke in der Nacht auf Dienstag über Nierderlahnstein ließ Schlimmstes vermuten. Am Ende brannten „nur“ ein Wohnmobil und ein Wohnwagen.

Einsatz für die Lahnsteiner Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag: Um kurz nach Mitternacht wurde zunächst der Brand einer Lagerhalle im Schwarzen Weg in Niederlahnstein gemeldet. „Aufgrund einer Vielzahl von Notrufen wurde die Alarmstufe durch die Leitstelle auf Industriebrand erhöht“, erklärt der stellvertretende Wehrleiter Sascha Lauer auf Nachfrage.







