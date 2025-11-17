Lahnstein wird zum Nabel der Gitarrenwelt

Virtuose Musik und kreative Spielfreude, die Staunen lässt: Am Samstag, 22. November, wird die Stadthalle in Lahnstein wieder zum Mekka für Gitarrenfans.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist schon das 15. Mal, dass Lulo Reinhardt Größen der Gitarrenwelt nach Lahnstein lockt: Am Samstag, 22. November, findet ab 20 Uhr in der Stadthalle auf dem Salhofplatz das internationale Lulo Reinhardt Gitarrenfestival statt. Die Veranstalter, die Lahnsteiner Musikszene und das Jugendkulturzentrum, versprechen einen Abend voller Virtuosität, Leidenschaft und musikalischer Vielfalt.