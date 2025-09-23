Bahn im Kleinformat Lahnstein wird zum Mekka für Modellbau-Enthusiasten 23.09.2025, 10:29 Uhr

i Das Foto zeigt einen Güterzug im Modell im Bahnhof Obernhof Lahn. Auch dieser wird am Sonntag zu sehen sein. Helmut Reichelt

Auch heute noch haben viele Menschen die Leidenschaft, detailgetreue Modellbahnen zu kreieren. Am Sonntag sollten diese Enthusiasten nach Lahnstein kommen. Der Förderverein der BSW Eisenbahnfreunde lädt zum Tag der offenen Tür.

Sie waren Kult – und lockten seit 2002 Jahr für Jahr Hunderte Eisenbahn- und Modellbauenthusiasten in die Stadthalle: Die Rede ist von den internationalen Lahnsteiner Modellbahntagen. Die Veranstaltung gibt es zwar seit 2020 nicht mehr, doch der Förderverein der Modelleisenbahnclub Lahnstein-Koblenz lockt am kommenden Sonntag, 28.







Artikel teilen

Artikel teilen