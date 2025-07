Raus aus den Schuhen, rein in die Schuhe: Die Wilhelmstraße in Lahnstein wird schon wieder gedreht. Grund sind Sanierungsarbeiten in Nord- und Ostallee.

Nachdem die Diskussionen über Sinn- oder Unsinnigkeit der Ringlösung in Oberlahnstein zuletzt merklich nachgelassen hat, dürfte das Thema Verkehrsführung nun wieder Fahrt aufnehmen: Wie die Lahnsteiner Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, wird die Fahrtrichtung der Wilhemstraße nämlich schon wieder gedreht, ab Montag geht es hier wieder in Richtung Niederlahnstein. Grund dafür sind anstehende Sanierungsarbeiten von Nord- und Ostallee, die schon am kommenden Montag beginnen. Nach den Sommerferien wird die Wilhelmstraße sogar in beide Richtungen geöffnet.

1400 Quadratmeter der Asphaltschicht werden erneuert

Nach einer gemeinsamen Begehung und Bewertung der Schadstellen durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez und die Stadtverwaltung sei beschlossen worden, die Sanierungsarbeiten auf den Streckenabschnitt Nordallee und Ostallee zu konzentrieren, um dort eine großflächige Fahrbahnerneuerung durchzuführen, teilt die Stadt mit. „Da bereits vor Einführung der Umleitung Straßenschäden vorhanden waren, nutzt die Stadt die Gelegenheit, im Zuge der Maßnahme auch diese Altbelastungen zu beseitigen.“ Insgesamt würden rund 1400 Quadratmeter der Asphaltdeckschicht erneuert. Zuletzt hatte der zuständige Fachausschuss der zusätzlichen Deckensanierung zugestimmt.

Arbeiten in der Ostallee finden unter Vollsperrung statt

Die Bauarbeiten in der Nordallee finden unter halbseitiger Sperrung statt und beginnen bereits am kommenden Montag, 21. Juli. Abgeschlossen sein sollen sie am Freitag, 25. Juli. Nach einer einwöchigen Pause schließen sich dann ab Montag, 4. August, die Arbeiten in der Ostallee an. „Diese werden unter Vollsperrung ausgeführt, die Umleitung erfolgt über die Wilhelmstraße“, so die Stadt.

i Die Ostallee in Oberlahnstein erhält in Teilen eine neue Asphaltschicht. Tobias Lui

Im Anschluss an diese Sanierungsarbeiten – die Verwaltung geht aktuell von Montag, 11. August, aus – wird die Wilhelmstraße dann sogar zwischen dem Taplinsweg und der Burgstraße beidseitig für den Fahrzeugverkehr geöffnet. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, insbesondere von Schulkindern und Jugendlichen, deutlich zu erhöhen, wird in diesem Abschnitt auch Tempo 30 eingeführt. Zusätzlich werden beidseitig markierte Parkplätze eingerichtet, die ebenfalls zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit beitragen. „Auch die Verkehrsführung an den Kreuzungen Nordallee/Wilhelmstraße sowie Burgstraße/Wilhelmstraße wird im Zuge der Umstellung angepasst“, verspricht die Verwaltung, „um einen reibungsloseren und sichereren Verkehrsfluss zu gewährleisten“.

Stadt: Schaffen ein sichereres Umfeld für Fußgänger und Radfahrer

Im Rathaus betont man derweil, dass mit diesen Maßnahmen auch für ein sichereres Umfeld für Fußgänger und Radfahrer gesorgt werden soll. Insbesondere im sensiblen Umfeld von Schule und Jugendkulturzentrum werde der motorisierte Individualverkehr reduziert und der motorisierte Individualverkehr reduziert. „Die Polizei Lahnstein sowie der zuständige Straßenbaulastträger wurden in die Planung und Umsetzung einbezogen“, versichert die Stadt.