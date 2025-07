Grundstückseigentümern in Lahnstein flatterten Anfang Juli die Bescheide für die Grundsteuer ins Haus. Seit Jahresbeginn und einer Grundsteuerreform des Landes gelten neue Hebesätze für diese Gemeindesteuer. Diese Sätze hat der Stadtrat nach langer Diskussion verabschiedet. Galten bisher einheitliche Sätze, wird in Lahnstein nun zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken unterschieden. Diesen Weg gesplitteter Hebesätze haben in Rheinland-Pfalz zwölf von 41 Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern gewählt, darunter Bad Kreuznach, Neuwied, Bendorf – und eben Lahnstein. Doch die Unterscheidung treibt mitunter bunte Blüten, wie ein Fall aus dem Rheinquartier in Lahnstein zeigt.

Stellplatz Pflicht in der gemeinschaftlichen Tiefgarage

„Ein bisschen überrascht war ich schon, als ich mir die Bescheide genauer angeschaut habe“, berichtet Hans M., der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Mann lebt als selbstnutzender Eigentümer in einer der vielen Wohnungen, die in den großen Mehrfamilienhäusern im Rheinquartier zu finden sind, die parallel zur Braubacher Straße verlaufen. Es handelt sich um Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen; und sie verfügen – dies war für den Bauherrn Pflicht – jeweils über eine Einzelgarage oder einen Stellplatz. Auch M. hat einen solchen Stellplatz in der gemeinschaftlichen Tiefgarage, und bisher zahlte er, genau wie die anderen Wohnungsbesitzer, hierfür einen einheitlichen Grundsteuersatz von 540 Prozentpunkten.

13 Prozent der Grundsteuer entfallen auf den Stellplatz

Doch nun gelten unterschiedliche Sätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke: Für die 110 Quadratmeter große Wohnung des Mannes wird im Bescheid der Stadt Lahnstein der Hebesatz von 650 Prozentpunkten angeführt, was 535 Euro im Jahr sind – ein Plus von etwa 90 Euro im Jahr. Für den zehn Quadratmeter kleinen Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage – und das ist neu – wird als Nichtwohngrundstück ein Satz von 1250 Prozentpunkten aufgerufen. Im Falle von M. sind dies jährlich 78 Euro – im Vergleich zu vorher 34 Euro. „Das sind rund 13 Prozent der gesamten Grundsteuer B“ wundert sich dieser und erkundigt sich bei der Bewertungsstelle des Finanzamtes, die für den Grundlagenbescheid zuständig ist. Dort teilte man ihm mit, dass selbst wenn die Wohnung und der Stellplatz eigentlich eine wirtschaftliche Einheit bilden, es nicht unüblich ist, Wohnungen und Stellplätze separat ins Grundbuch einzutragen. Dramatisch findet der Bewohner die 78 Euro im Jahr nicht. Allerdings könnten Stellplätze, die ja explizit beim Bau von Wohnungen verlangt würden, doch nicht als „gewerblich“ zählen, seien sie etwas anderes als Gewerbeimmobilien, die man ja mit der Neuregelung eigentlich besteuern wollte. „Ich weiß nicht, ob das irgendwer mal bedacht hat?“, sagt er.

Stadt: Haben keinen Einfluss auf die Klassifizierung

Bei der Stadtverwaltung zieht man sich diesen Schuh nicht an, wie man auf Nachfrage betont. „Die Einordnung in die jeweilige Grundstücksart ist dem Grundlagenbescheid des Finanzamtes unter der Bezeichnung Grundstücksart zu entnehmen. Die Stadt Lahnstein hat auf diese Klassifizierung keinen Einfluss.“