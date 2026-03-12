Vortrag über besondere Reise Lahnstein: Wandergeselle war vier Jahre unterwegs Ulrike Bletzer 12.03.2026, 14:00 Uhr

Dass er bei seinem Vortrag die traditionelle Kluft der Wandergesellen trug, war für Vincent Stenmans Ehrensache.

Es gibt sie noch, die Handwerksgesellen, die sich jahrelang auf den Weg durch etliche Länder machen und dabei kein Geld ausgeben dürfen. Vincent Stenmans berichtete nun in Lahnstein von seiner abenteuerlichen Reise.

„Einer, der so etwas macht, kann eigentlich nur auf positive Weise bescheuert sein“, stellte Vincent Stenmans klar – und charakterisierte damit nicht zuletzt sich selbst: Vier Jahre und eine Woche lang, von November 2019 bis Ende 2023, war der heute 31-Jährige als Wandergeselle auf der Walz.







