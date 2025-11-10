„Tattoo Tattaa“ Lahnstein voller Kunstwerke auf nackter Haut Leon Mohr 10.11.2025, 13:00 Uhr

i Bei der Tattoo-Convention wird natürlich auch live tätowiert. Leon Mohr

Eine Tattoo-Convention ist eine Messe, auf der sich Tätowierer, ihre Kunden und Tattoo-Fans treffen. „Tattoo Tattaa“ in Lahnstein bot die Möglichkeit, Künstlern bei der Arbeit zuzusehen, sich direkt vor Ort tätowieren zu lassen und auszutauschen.

Cindy Weißkopff hat sich ihren Lebenstraum erfüllt. Letztes Jahr im März hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr eigenes Tattoo- und Piercing-Studio eröffnet: Meduza Ink Tattoo & Piercing in Gelsenkirchen. Aber auf Cindys Liste standen noch weitere Ziele: einen Wettbewerb bei einem Tattoo-Event gewinnen zum Beispiel.







