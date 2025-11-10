Lahnstein voller Kunstwerke auf nackter Haut

Eine Tattoo-Convention ist eine Messe, auf der sich Tätowierer, ihre Kunden und Tattoo-Fans treffen. „Tattoo Tattaa“ in Lahnstein bot die Möglichkeit, Künstlern bei der Arbeit zuzusehen, sich direkt vor Ort tätowieren zu lassen und auszutauschen.
Lesezeit 2 Minuten
Cindy Weißkopff hat sich ihren Lebenstraum erfüllt. Letztes Jahr im März hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr eigenes Tattoo- und Piercing-Studio eröffnet: Meduza Ink Tattoo & Piercing in Gelsenkirchen. Aber auf Cindys Liste standen noch weitere Ziele: einen Wettbewerb bei einem Tattoo-Event gewinnen zum Beispiel.