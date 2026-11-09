Ministerpräsident zu Besuch
Lahnstein: Spatenstich für neue Brücke über die Lahn
Der symbolische Spatenstich darf bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht fehlen. Schon in zwei Jahren, so hoffen es Planer
Der symbolische Spatenstich darf bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht fehlen. Schon in zwei Jahren, so hoffen es Planer wie Auftraggeber, soll die Brücke fertig sein.
Tobias Lui

Die symbolischen Schaufeln dienten weniger dem Projekt an sich, sondern mehr der Öffentlichkeit: In Lahnstein hat es zu Wochenbeginn den Spatenstich für die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn gegeben. 

Lesezeit 1 Minute
Meilenstein für die Buga 2029 in Lahnstein: Am Montag erfolgte der offizielle Spatenstich und damit der Baubeginn für die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Lahn. Für rund 15,3 Millionen Euro werden die Rheinufer von Ober- und Niederlahnstein mit einer 300 Meter langen Brücke verbunden, womit auch eine historische Lücke im rechtsrheinischen Fernradweg EuroVelo 15 geschlossen wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBuga 2029

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren