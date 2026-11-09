Die symbolischen Schaufeln dienten weniger dem Projekt an sich, sondern mehr der Öffentlichkeit: In Lahnstein hat es zu Wochenbeginn den Spatenstich für die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn gegeben.
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Meilenstein für die Buga 2029 in Lahnstein: Am Montag erfolgte der offizielle Spatenstich und damit der Baubeginn für die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Lahn. Für rund 15,3 Millionen Euro werden die Rheinufer von Ober- und Niederlahnstein mit einer 300 Meter langen Brücke verbunden, womit auch eine historische Lücke im rechtsrheinischen Fernradweg EuroVelo 15 geschlossen wird.