Ministerpräsident zu Besuch Lahnstein: Spatenstich für neue Brücke über die Lahn Tobias Lui 09.11.2026, 15:15 Uhr

i Der symbolische Spatenstich darf bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht fehlen. Schon in zwei Jahren, so hoffen es Planer wie Auftraggeber, soll die Brücke fertig sein. Tobias Lui

Die symbolischen Schaufeln dienten weniger dem Projekt an sich, sondern mehr der Öffentlichkeit: In Lahnstein hat es zu Wochenbeginn den Spatenstich für die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn gegeben.

Meilenstein für die Buga 2029 in Lahnstein: Am Montag erfolgte der offizielle Spatenstich und damit der Baubeginn für die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Lahn. Für rund 15,3 Millionen Euro werden die Rheinufer von Ober- und Niederlahnstein mit einer 300 Meter langen Brücke verbunden, womit auch eine historische Lücke im rechtsrheinischen Fernradweg EuroVelo 15 geschlossen wird.







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