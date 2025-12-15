Handicap? Na und!: Lahnstein: Praktikant wird zur „guten Seele“ des Hauses
Handicap? Na und!
Lahnstein: Praktikant wird zur „guten Seele“ des Hauses
Die gleichberechtigte Teilhabe jedes Menschen an gesellschaftlichen Prozessen – dies beschreibt der Begriff Inklusion. Für behinderte Menschen ist diese Teilhabe nicht selbstverständlich. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, dass es funktionieren kann.
Lesezeit 4 Minuten
Die Kollegen nennen ihn schon „die gute Seele“ des Hauses, dabei ist er gerade ein halbes Jahr dabei: Eric Seifert, der in Kamp-Bornhofen lebt, arbeitet seit Sommer als „Lotse“ in der Arbeitsagentur in Lahnstein: Dort empfängt der 32-Jährige jene Kunden, die ohne Termin in Arbeitsagentur oder Jobcenter kommen, und zeigt ihnen den Weg.