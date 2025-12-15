Handicap? Na und! Lahnstein: Praktikant wird zur „guten Seele“ des Hauses 15.12.2025, 09:00 Uhr

i Dieter Knopp, Geschäftsführer operativ der Arbeitsagentur in Montabaur, Achim Gutwald, Geschäftsführer der Caritas Werkstätten und Heike Göbel, Teamleiterin der Eingangszone, freuen sich, dass Eric Seifert als "Lotse" in der Arbeitsagentur in Lahnstein arbeitet. Tobias Lui

Die gleichberechtigte Teilhabe jedes Menschen an gesellschaftlichen Prozessen – dies beschreibt der Begriff Inklusion. Für behinderte Menschen ist diese Teilhabe nicht selbstverständlich. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, dass es funktionieren kann.

Die Kollegen nennen ihn schon „die gute Seele“ des Hauses, dabei ist er gerade ein halbes Jahr dabei: Eric Seifert, der in Kamp-Bornhofen lebt, arbeitet seit Sommer als „Lotse“ in der Arbeitsagentur in Lahnstein: Dort empfängt der 32-Jährige jene Kunden, die ohne Termin in Arbeitsagentur oder Jobcenter kommen, und zeigt ihnen den Weg.







