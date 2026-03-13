Gebührenordnung aktualisiert Lahnstein: Parkautomaten bald wieder „scharf“ gestellt Tobias Lui 13.03.2026, 06:00 Uhr

i Aktuell parkt es sich in Lahnstein (hier: der Salhofplatz) sehr günstig: Die Parkautomaten sind außer Betrieb. Dies soll sich bald ändern. Tobias Lui

In Lahnstein wurden Aktualisierungen der Parkgebührenordnung in der Vergangenheit nicht ausreichend öffentlich gemacht. Dies soll sich ändern. Der Fachausschuss stimmte nun einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung zu.

. Im Moment fühlen sich Parkplatzsuchende in Lahnstein pudelwohl: Denn seit einigen Wochen sind alle Ticketautomaten außer Betrieb, lediglich eine Parkscheibe ist nötig. Der Hintergrund: Zwar gilt seit 1991 eine rechtsgültige Parkgebührenordnung, doch die Anpassungen in der Parkraumbewirtschaftung in den Jahren 2002, 2018 sowie 2019 wurden von der damaligen Verwaltung Labonte nicht öffentlich bekannt gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen