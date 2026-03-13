In Lahnstein wurden Aktualisierungen der Parkgebührenordnung in der Vergangenheit nicht ausreichend öffentlich gemacht. Dies soll sich ändern. Der Fachausschuss stimmte nun einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung zu.
. Im Moment fühlen sich Parkplatzsuchende in Lahnstein pudelwohl: Denn seit einigen Wochen sind alle Ticketautomaten außer Betrieb, lediglich eine Parkscheibe ist nötig. Der Hintergrund: Zwar gilt seit 1991 eine rechtsgültige Parkgebührenordnung, doch die Anpassungen in der Parkraumbewirtschaftung in den Jahren 2002, 2018 sowie 2019 wurden von der damaligen Verwaltung Labonte nicht öffentlich bekannt gemacht.