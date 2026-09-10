„Verrat“ in Landespartei
Lahnstein: OB Siefert tritt bei den Freien Wählern aus
Da war er noch für die Freien Wähler im Einsatz: Lennart Siefert in einem Fernsehinterview.
Da war er noch für die Freien Wähler im Einsatz: Lennart Siefert in einem Fernsehinterview.
Tobias Lui

Verkehr, Buga und Bäume: Dies sind nur drei Themen, mit denen sich Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert aktuell beschäftigen muss. Nicht mehr dazu gehören die Freien Wähler Rheinland-Pfalz, denn er ist ausgetreten.

Lesezeit 3 Minuten
Er war mal rheinland-pfälzischer Generalsekretär der Freien Wähler (FW), kandidierte 2016 und 2021 für diese für den Landtag: Bevor Lennart Siefert 2021 als unabhängiger Kandidat zu Lahnsteins Oberbürgermeister gewählt wurde, war er auch auf Landesebene aktiv, fünf Jahre gar als Generalsekretär.
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