„Verrat“ in Landespartei Lahnstein: OB Siefert tritt bei den Freien Wählern aus Tobias Lui 10.09.2026, 17:00 Uhr

i Da war er noch für die Freien Wähler im Einsatz: Lennart Siefert in einem Fernsehinterview. Tobias Lui

Verkehr, Buga und Bäume: Dies sind nur drei Themen, mit denen sich Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert aktuell beschäftigen muss. Nicht mehr dazu gehören die Freien Wähler Rheinland-Pfalz, denn er ist ausgetreten.

Er war mal rheinland-pfälzischer Generalsekretär der Freien Wähler (FW), kandidierte 2016 und 2021 für diese für den Landtag: Bevor Lennart Siefert 2021 als unabhängiger Kandidat zu Lahnsteins Oberbürgermeister gewählt wurde, war er auch auf Landesebene aktiv, fünf Jahre gar als Generalsekretär.







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