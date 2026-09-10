Verkehr, Buga und Bäume: Dies sind nur drei Themen, mit denen sich Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert aktuell beschäftigen muss. Nicht mehr dazu gehören die Freien Wähler Rheinland-Pfalz, denn er ist ausgetreten.
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Er war mal rheinland-pfälzischer Generalsekretär der Freien Wähler (FW), kandidierte 2016 und 2021 für diese für den Landtag: Bevor Lennart Siefert 2021 als unabhängiger Kandidat zu Lahnsteins Oberbürgermeister gewählt wurde, war er auch auf Landesebene aktiv, fünf Jahre gar als Generalsekretär.