Ehrenamtliches Engagement Lahnstein: Neue Kapelle für beliebten Krippenweg 14.11.2025, 13:00 Uhr

Jahr für Jahr lädt der Förderkreis Allerheiligenberg zur stimmungsvollen Weihnachtswanderung entlang der beleuchteten Weihnachtskrippen in den Rosenkranzstationen am Allerheiligenberg. Der 2,5 Kilometer lange Rundweg hat nun eine Station mehr.

Der Rosenkranzstationenweg am Allerheiligenberg in Niederlahnstein besteht schon seit mehr als 150 Jahren – und ist nun um eine Attraktion reicher. Denn Mitglieder des Förderkreises Allerheiligenberg haben die Rosenkranzkapelle, die vor vielen Jahren durch ein Rangiermanöver stark beschädigt und danach abgerissen wurde, in ehrenamtlicher Arbeit wieder aufgebaut.







