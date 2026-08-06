Lahnstein erhält eine neue Fuß- und Radwegbrücke über die Lahnmündung, die als zentrales Projekt für die Bundesgartenschau mit Millionen gefördert wird. Der Stadtrat hat nun Aufträge dafür vergeben.
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Sie soll ein Aushängeschild der Stadt werden – und ist sicherlich auch Lahnsteins prestigeträchtigstes Bugaprojekt: Die Rede ist von der neuen Lahnquerung. Das 900 Meter lange Bauwerk soll nicht nur Nieder- und Oberlahnstein verbinden, sondern auch beiden Buga-Ausstellungsflächen in Lahnstein miteinander verbinden.