Stadtrat hat getagt
Lahnstein: Lahnquerung kostet 14 Millionen Euro
Bei Bohrungen im Frühjahr wurden schon mal die Bodenverhältnisse geprüft. Bald beginnen die eigentlichen Arbeiten an der Lahnque
Bei Bohrungen im Frühjahr wurden schon mal die Bodenverhältnisse geprüft. Bald beginnen die eigentlichen Arbeiten an der Lahnquerung. Bis zur Buga soll die Brücke fertig sein.
Marta Fröhlich

Lahnstein erhält eine neue Fuß- und Radwegbrücke über die Lahnmündung, die als zentrales Projekt für die Bundesgartenschau mit Millionen gefördert wird. Der Stadtrat hat nun Aufträge dafür vergeben.

Lesezeit 2 Minuten
Sie soll ein Aushängeschild der Stadt werden – und ist sicherlich auch Lahnsteins prestigeträchtigstes Bugaprojekt: Die Rede ist von der neuen Lahnquerung. Das 900 Meter lange Bauwerk soll nicht nur Nieder- und Oberlahnstein verbinden, sondern auch beiden Buga-Ausstellungsflächen in Lahnstein miteinander verbinden.
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