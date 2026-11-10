Rolle rückwärts
Lahnstein kehrt zurück zum Lahntal Tourismus Verband
Oberbürgermeister Lennart Siefert (von links), Philipp Borchardt (LTV) und Stefan Rees präsentieren Unterlagen zur erneuten Mitg
Oberbürgermeister Lennart Siefert (von links), Philipp Borchardt (LTV) und Stefan Rees präsentieren Unterlagen zur erneuten Mitgliedschaft Lahnsteins im Lahntal Tourismus Verband.
Ulrike Petersen / Lahntal Tourismus Verband

Nach neun Jahren war 2012 Schluss: Lahnstein trat aus dem Lahntal Tourismus Verband aus und wollte sich mehr Richtung Rhein orientieren. Nun richtet die Stadtverwaltung ihren Fokus wieder stärker auf die Lahn. Warum? 

Lesezeit 2 Minuten
Nun doch wieder drin: Nach 14 Jahren wird die Stadt Lahnstein zum 1. Januar 2027 wieder Mitglied im Lahntal Tourismus Verband. Damit kehrt das Gründungsmitglied zum überregionalen touristischen Netzwerk des Lahntals zurück. Mit dem Wiedereintritt möchte die Stadt Lahnstein ihre touristische Präsenz im Lahntal stärken und die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Tourismusregionen weiter ausbauen, gibt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion ...
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