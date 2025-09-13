In vielen Regionen wandern Wildschweine stärker in Wälder, Wälder-Nahbereiche und die Randlagen von Siedlungen. Zuletzt gab es in Braubach Schäden durch Schwarzkittel, nun in Lahnstein. Das Forstamt gibt Tipps.

Durchwühlte Gräber, zerstörte Bepflanzungen, Chaos: Auf dem Friedhof Allerheiligenbergstraße in Niederlahnstein ist es in den vergangenen Wochen wieder zu Wühlattacken von Wildschweinen gekommen. Gerade für Menschen, deren Angehörige dort begraben sind, ein schlimmer Anblick. Doch solche Verwüstungen sind gerade in Waldnähe keine Seltenheit, zuletzt hatten auch Anwohner der Schlierbachstraße in Braubach davon berichtet. Das Problem: Die zuständigen Verwaltungen wissen nicht, wie sie das Problem in den Griff bekommen sollen. Tipps kommen vom Forstamt.

Stadt Lahnstein auf der Suche nach dem Loch im Zaun

Die Situation am Friedhof Allerheiligenbergstraße ist der Stadt seit drei Wochen bekannt, erklärt die Pressestelle. Mehrfach wurden großflächig Gräber von Wildschweinen aufgewühlt, „nach aktuellen Beobachtungen gehen die Verwüstungen jedoch inzwischen etwas zurück.“ Unmittelbar nach Auftreten der Schäden habe das Friedhofspersonal die Einfriedung des Geländes kontrolliert und mögliche Schwachstellen, insbesondere im Hangbereich, verstärkt. „Auch das Eingangstor wurde nachjustiert, sodass es nun leichter verschließbar ist.“

i Gräber wurden durch Wildschweine verwüstet. Tobias Lui

Die Umfriedung werde täglich überprüft und bei Bedarf nachgebessert, versichert die Verwaltung. „Dennoch ist bislang nicht abschließend geklärt, an welchen Stellen die Tiere auf den Friedhof kommen und ihn wieder verlassen.“ Man arbeite weiterhin an einer genauen Klärung, um das Eindringen künftig zu verhindern.

Forstamt: Für Bejagung sind wir in der Regel nicht zuständig

Andreas Nick, Forstamtsleiter in Lahnstein, weiß um die Problematik, „die Probleme tauchen leider in bestimmten Abständen an verschiedenen Orten immer wieder auf“. Eine Braubacherin habe das Forstamt angeschrieben, Nick daraufhin einige Hintergründe erläutert: den Anstieg der Schwarzwildpopulation infolge des Klimawandels beispielsweise, die milden Winter, aber auch die Attraktivität der Gärten im Siedlungsbereich wegen Komposthaufen und Gartenbau. Auch einige Verhaltenstipps habe er geben können. „Das Forstamt kann hier nur beratend tätig werden, da die Jagd im Kommunalwald in der Regel verpachtet wird, unsere Förster somit nicht für die Bejagung zuständig sind.“

Ein Problem sind die „befriedeten Bezirke“

Das Problem: Der Siedlungsbereich (somit auch die Friedhöfe) sind jagdrechtlich „befriedete Bezirke“. Hier ruht die Jagd – der Gesetzgeber hat der Sicherheit dieses Raumes mit Blick auf dort lebende Menschen und Haustiere höchste Priorität eingeräumt. „Insoweit setzt diese jagdrechtliche Vorgabe den Rahmen und setzt Grenzen bei der Festlegung von Maßnahmen“, so Nick deutlich. „Alle jagdlichen Maßnahmen der Jägerschaft müssen sicherstellen, dass keine Gefahr für Leib und Leben von Anwohnern und Waldbesuchern entsteht.“

Dennoch werde einiges getan, betont der Amtsleiter. „Die Jäger im Rhein-Lahn-Kreis engagieren sich seit vielen Jahren mit einer konsequenten Bejagung des Schwarzwildes, die Jagdstrecken sind im langjährigen Mittel deutlich angestiegen.“ Aber trotz hoher Abschusszahlen seien Fälle wie die aktuellen in Lahnstein und Braubach nicht auszuschließen.

Was tun, wenn man Schwarzkitteln begegnet?

Doch was können Leute tun, die ihren Garten schützen wollen, was Kommunen, die waldnahe Friedhöfe bewirtschaften? „Leider sind die Möglichkeiten begrenzt“, erklärt Nick. „Dauerhafte Abhilfe schafft eigentlich nur eine schwarzwildsichere Einzäunung mit einem robusten Zaun.“ Und was tun, wenn man auf dem abendlichen Nachhauseweg eine unliebsame Begegnung mit Schwarzkitteln hat? Andreas Nick gibt Empfehlungen:

Wildschweine können sehr gut riechen, sehen aber schlecht und bemerken Menschen daher vielleicht erst auf kurze Distanz.

Bei Begegnungen Ruhe bewahren. Wildschweine flüchten in der Regel. Bleiben Sie stehen, machen Sie sich bemerkbar, rennen Sie nicht weg, sondern ziehen Sie sich langsam zurück.

Lassen Sie den Tieren Fluchtmöglichkeiten. Auf keinen Fall darf ein Wildschwein in einen geschlossenen Raum, in eine Zaun- oder Hausecke gedrängt werden.

Halten Sie Ihren Hund an der Leine.

Eine konkrete Gefahr stelle die Begegnung mit einem Wildschwein in aller Regel nicht dar, „die genannten Verhaltensregeln sollten jedoch beachtet werden.“