Stadtrat tagt Lahnstein: Geht Haushalt im ersten Rutsch durch? 13.11.2025, 06:00 Uhr

i Am Donnerstag bringt Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert in der Stadthalle den neuen Haushalt ein. Tobias Lui

Der Haushalt einer Stadt ist der jährliche Finanzierungsplan, der alle geplanten Einnahmen und Ausgaben vorsieht. Er wird von der Verwaltung entworfen und vom Rat beschlossen. Die Aussichten für eine Genehmigung sind diesmal besser als zuletzt.

Sie glichen in der Vergangenheit häufig einem Hauen und Stechen, die Haushaltsberatungen des Lahnsteiner Stadtrats. Beim Haushalt für das Jahr 2026, den Oberbürgermeister Lennart Siefert am Donnerstag, 13. November, 17 Uhr, im Stadtrat einbringt, könnte es entspannter werden: Nach Informationen unserer Zeitung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) signalisiert, den Planentwurf diesmal möglicherweise schon im ersten Durchgang ...







Artikel teilen

Artikel teilen