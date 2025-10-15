Infos vor der Einführung Lahnstein: Gästekarte soll nur Gewinner produzieren 15.10.2025, 18:00 Uhr

i Tourismus ist keine Pflichtaufgabe einer Kommune wie Lahnstein. Daher ist die Finanzierung stets ein Problem, die Gästekarte soll dabei helfen. Tobias Lui

Eine Gästekarte soll dabei helfen, freiwillige Leistungen der Stadt Lahnstein im Tourismus besser finanzieren zu können. Die Einführung ist beschlossen, nun wurden Vermieter informiert.

Man kennt es aus den meisten Urlaubsregionen: Neben den klassischen Kosten für Hotel, Pension oder Campingplatz ist oftmals ein zusätzlicher Beitrag fällig. Manchmal heißen diese Bettensteuer, in anderen Regionen Kurtaxe oder anders. In Lahnstein wird zum neuen Jahr eine Gästekarte eingeführt, sie soll zwischen 1,50 und 3 Euro pro Gast und Nacht liegen.







