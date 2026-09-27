Vorfreude auf neue Session
Lahnstein feiert seine Fastnachtsgeschichte
Eva Bonn (links), Markus Krapf und Karl Kämer (rechts) gestalteten das bunte Programm im Sporkenburger Hof.
Eva Bonn (links), Markus Krapf und Karl Kämer (rechts) gestalteten das bunte Programm im Sporkenburger Hof.
Dirk Foerger

Vom Rosenmontagsumzug 1892 bis zu Streichen im Elferrat: Im Lahnsteiner Theater wurde die Geschichte der Fastnacht nicht nur erzählt, sondern gefeiert. Filme, Erinnerungen und Musik sorgten für einen Abend, der Lust auf die kommende Session machte.

Lesezeit 3 Minuten
Erst waren es Bilder und Filme aus einer anderen Zeit: Menschen dicht an dicht am Straßenrand, Gardisten und Kostüme. Später stand Karl Krämer mit dem Akkordeon auf der Bühne – und im ausverkauften Lahnsteiner Theater sangen alle mit. Wer am Freitagabend im Sporkenburger Hof saß, erlebte ein buntes Potpourri aus spannenden Vorträgen, historischen Filmen und viel Musik.
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