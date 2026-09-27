Vom Rosenmontagsumzug 1892 bis zu Streichen im Elferrat: Im Lahnsteiner Theater wurde die Geschichte der Fastnacht nicht nur erzählt, sondern gefeiert. Filme, Erinnerungen und Musik sorgten für einen Abend, der Lust auf die kommende Session machte.
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Erst waren es Bilder und Filme aus einer anderen Zeit: Menschen dicht an dicht am Straßenrand, Gardisten und Kostüme. Später stand Karl Krämer mit dem Akkordeon auf der Bühne – und im ausverkauften Lahnsteiner Theater sangen alle mit. Wer am Freitagabend im Sporkenburger Hof saß, erlebte ein buntes Potpourri aus spannenden Vorträgen, historischen Filmen und viel Musik.