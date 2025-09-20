Ehemaligentreffs sind so eine Sache. Wenn man nicht am Ball bleibt, läuft es irgendwann aus. Nicht so am Lahnsteiner Johannes-Gymnasium. Dafür sorgt der Ehemaligenverein.
Es ist ein Ritual seit Jahrzehnten, welches ehemalige Schüler in Kontakt mit „ihrer“ Schule bleiben lässt, wodurch eine besondere Verbindung geschaffen wird: Die Rede ist vom Ehemaligenfest am Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Während Ehemalige sich andernorts „nur“ zu runden Jubiläen treffen, gibt es das am Johnny jährlich.