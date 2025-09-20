Ehemaligenverein lud ein Lahnstein: Erster Johnny-Abiturient bei Ehemaligentreff 20.09.2025, 16:00 Uhr

i Zahlreiche ehemalige Johnny-Schüler nahmen am Ehemaligentreff der Niederlahnsteiner Schule teil. Gene Geisen

Ehemaligentreffs sind so eine Sache. Wenn man nicht am Ball bleibt, läuft es irgendwann aus. Nicht so am Lahnsteiner Johannes-Gymnasium. Dafür sorgt der Ehemaligenverein.

Es ist ein Ritual seit Jahrzehnten, welches ehemalige Schüler in Kontakt mit „ihrer“ Schule bleiben lässt, wodurch eine besondere Verbindung geschaffen wird: Die Rede ist vom Ehemaligenfest am Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Während Ehemalige sich andernorts „nur“ zu runden Jubiläen treffen, gibt es das am Johnny jährlich.







