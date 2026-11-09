Nach Bürgerbegehren
Lahnstein: Ende der Ringlösung ist  unwahrscheinlich
Den gesamten Verkehr in Richtung Braubach durch die Wilhelmstraße zu führen, könnte eine Alternative sein. Doch gerade für Schwe
Den gesamten Verkehr in Richtung Braubach durch die Wilhelmstraße zu führen, könnte eine Alternative sein. Doch gerade für Schwerlastverkehr ist die Ecke zur Nordallee nicht zu bewältigen.
Tobias Lui

2152 Unterschriften hat eine Bürgerinitiative für die Rückkehr zur ursprünglichen Fahrtrichtung der Adolfstraße in Lahnstein gesammelt. Doch auf die Frage, wo der Verkehr in Richtung Braubach her rollen soll, hat die BI bisher keine Antwort. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Ringlösung in Oberlahnstein ist ein Verkehrs- und Einbahnstraßenkonzept, welches ursprünglich als vorübergehende Maßnahme im Zuge der Sperrung der B42-Lahnbrücke eingeführt wurde. Kern ist die Drehung der Fahrtrichtung der Adolfstraße, die seitdem in Richtung Braubach führt.
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