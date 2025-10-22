Stadt zu dreckig Lahnstein: Eigentümerverband warnt vor neuer Gebühr 22.10.2025, 06:00 Uhr

i Manche machen es, manche nicht: Zur Straßenreinigung gehört auch das Entfernen von Unkraut vor der eigenen Haustür. Wie hier in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße in Niederlahnstein werden nicht überall die Pflichten erfüllt. Auf den Hauptverkehrsstraßen soll dies künftig der Bauhof erledigen. Allerdings würde dann eine Gebühr für die Hausbesitzer fällig. Tobias Lui

Immer weniger Menschen halten sich an die allgemeine Kehrpflicht. Ein Problem, auch in Lahnstein. Eine Straßenreinigungssatzung soll Abhilfe schaffen. Der Eigentümerverband Haus & Grund wehrt sich.

Die Stadt Lahnstein ist zu dreckig. Diesen Satz hört man immer wieder, auch im Stadtrat ist die Sauberkeit immer wieder Thema. Vor allem die CDU-Fraktion drängte in der Vergangenheit – neben einer Aufstockung des Bauhofs für die Straßenreinigung und häufigere Patrouillen durch den kommunalen Vollzugsdienst – auf die Einführung einer Reinigungssatzung.







Artikel teilen

Artikel teilen