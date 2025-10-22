Immer weniger Menschen halten sich an die allgemeine Kehrpflicht. Ein Problem, auch in Lahnstein. Eine Straßenreinigungssatzung soll Abhilfe schaffen. Der Eigentümerverband Haus & Grund wehrt sich.
Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Lahnstein ist zu dreckig. Diesen Satz hört man immer wieder, auch im Stadtrat ist die Sauberkeit immer wieder Thema. Vor allem die CDU-Fraktion drängte in der Vergangenheit – neben einer Aufstockung des Bauhofs für die Straßenreinigung und häufigere Patrouillen durch den kommunalen Vollzugsdienst – auf die Einführung einer Reinigungssatzung.